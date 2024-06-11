Жилой квартал по программе КРТ возведут в Раменках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Раменках реорганизуют незастроенную территорию площадью 2,94 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, оператор возведет 106,76 тысячи квадратных метров недвижимости на незастроенной территории в течение пяти лет. В проект инвестируют более 41 миллиарда рублей. Ежегодная прибыль превысит 217 миллионов рублей. В результате реализации проекта создадут более 300 рабочих мест, заключил Ефимов.

Участок расположен между улицами Мосфильмовской, Минской и проспектом Генерала Дорохова. Станция Матвеевская МЦД-4 и станция метро "Ломоносовский проспект" находятся в пешей доступности.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в Раменках построят порядка 99 тысяч квадратных метров жилых объектов и около 8 тысяч квадратных метров социальной недвижимости, включая школу и детский сад. Специалисты благоустроят участок и возведут там дороги, подчеркнул Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что проекты КРТ предоставляют Москве возможность привлекать в город дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч рабочих мест. Сейчас в столице реализуются проекты, которые оказывают положительное влияние на экономику и население.