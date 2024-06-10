Город предоставил 39 инвесторам землю по льготной ставке под строительство производств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город предоставил 39 инвесторам землю по льготной ставке за 1 рубль в год под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что общая площадь земельных участков составила 187 гектаров. На них инвесторы построят предприятия пищевой, строительной, химической, легкой и других отраслей промышленности общей площадью около 1,7 миллиона "квадратов".

"Благодаря таким масштабным инвестиционным проектам в городе появятся новые высокотехнологичные и компактные промпредприятия, на которых будет создано свыше 24 тысяч рабочих мест", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что с начала года поддержку получили 14 инвесторов. Они построят в городе производства ортопедических изделий, продуктов питания, внедорожных кемперов, одежды и других направлений легкой промышленности.

В департаменте городского имущества Москвы рассказали, что в ТиНАО благодаря реализации программы начнет работать современный хлебозавод, который станет частью нового масштабного пищевого кластера, формирующегося в районе Вороново.

Ранее стало известно, что при поддержке города в Зеленограде появится новый производственный комплекс. Для реализации МаИП инвестору выделили земельный участок площадью 1,1 гектара по льготной ставке аренды. На новом производстве создадут 300 рабочих мест.

