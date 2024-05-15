Владимир Ефимов: у станции метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более шести гектаров территории благоустроят у будущей станции метро "Тютчевская" Троицкой линии. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро "Тютчевская" за счет городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тысяч квадратных метров", – объяснил заместитель мэра.

В результате для жителей поселения Мосрентген в ТиНАО появится новая точка притяжения с территорией для отдыха и прогулок, добавил Ефимов. По его информации, рабочие проводят планирование земляного полотна и устраивают ливневую канализацию, а также устанавливают уличное освещение.

Предполагается, что рядом уложат почти 34 тысячи квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники, а также цветники клумбы. Возле будущей станции поставят 135 различных скамеек, парковку для велосипедов, два павильона с видеонаблюдением и зарядными станциями для телефонов, а также площадку для разворота и отстоя наземного городского транспорта.

"Площадь отстойно-разворотной площадки составит более шести тысяч квадратных метров", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, здесь смогут одновременно разместиться до 14 единиц транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что станция почти готова. С ее открытием новыми маршрутами смогут воспользоваться 154 тысячи москвичей. В рамках первой очереди строительства в настоящее время возводится участок от станций "ЗИЛ" до "Коммунарки" общей протяженностью 26 километров. Его могут достроить уже в этом году.

