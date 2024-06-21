Собянин: более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 200 тысяч столичных медиков повысили профессиональную квалификацию в Кадровом центре департамента здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"За три года здесь внедрили свыше 90 программ дополнительного профобразования и больше 60 разных тренингов. Каждый месяц для врачей, медсестер и других специалистов больниц и поликлиник появляются новые возможности обучения", – информировал мэр.

В центре врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям и отработать навыки на уникальном симуляционном и медицинском оборудовании. В их распоряжении есть виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры. К настоящему времени в проекте приняли участие уже более 2,9 тысячи специалистов.

Участниками тренингов ценностного подхода в работе и формирования навыков коммуникации стали уже более 23 тысяч специалистов столичного амбулаторного звена. Комнаты профессионального роста создают на местах бывших хранилищ карт пациентов. Там медики могут повысить квалификацию и получить доступ к научной литературе.

Ранее Собянин в два раза увеличил надбавку для обладателей статуса "Московский врач". Теперь она составляет 30 тысяч рублей. Статус "Московский врач" является уникальным для страны проектом, повышающим престиж медиков. Прохождение оценочных процедур для получения статуса осуществляется на добровольной и бесплатной основах.

