В Москве появился обновленный рейтинг взрослых поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владмиимр Новиков

Рейтинг взрослых городских поликлиник обновили в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столице внедряется новый московский стандарт, в соответствии с которым в работе городских поликлиник реализуются новые принципы и ценности: профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение", – сказала она.

В опросах, которые проходили пациенты после посещения медицинских организаций, фигурировали именно эти 6 критериев, сказала Ракова. В итоге на первом месте оказался филиал № 1 городской поликлиники № 220, добавила она. Следом в списке стоит филиал № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121 и филиал № 3 городской поликлиники № 220, уточнила заммэра.

Такие исследования, подчеркнула Ракова, дополнительно мотивируют поликлиники к развитию, а также позволяют отследить в динамике улучшение системы медпомощи столицы. Текущие результаты можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с 2011 года в Москве открыли 81 новую поликлинику, 44 из них возвели за счет столичного бюджета, а остальные на внебюджетные средства. В этом году, по словам мэра, начали свою работу детская больница на Лебедянской улице и две детско-взрослых поликлиники на Ленской и Автозаводской улицах.

