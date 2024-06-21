Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московским предприятиям принадлежат 40% действующих отечественных патентов, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет производствам экономить на налогах и направлять средства в научные разработки.

Так, в 2023 году один из ведущих производителей микроэлектроники получил патенты на 16 разработок, два из которых – на устройства в сфере вычислительной техники. В том же году компания по производству кабельно-проводниковой продукции получила 15 новых патентов. Среди них – программа, позволяющая создавать планы производства, отметил Собянин.

По словам мэра, в прошлом году завод по выпуску огнеупорных материалов запатентовал технологию изготовления керамических фильтрующих элементов для очистки производственных высокотемпературных газов.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время в области инновационных разработок занято 300 000 москвичей. До 60% продукции используется в Московской агломерации, 40% – в других регионах РФ и дружественных странах, заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что производители отечественных лекарств в ОЭЗ "Технополис "Москва" вложили в московскую экономику свыше 40 миллиардов рублей. Компании активно замещают на внутреннем рынке страны зарубежную продукцию и создают оригинальные препараты, утверждает Собянин.

Мэр уточнил, Москва – один из главных центров развития российской фарминдустрии. В столице находится более 300 производств лекарств, медицинских изделий и техники.