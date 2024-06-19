Собянин: фармкластер в ОЭЗ "Технополис "Москва" станет крупнейшим в стране

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Производители российских лекарств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вложили в московскую экономику более 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Продолжаем формировать крупнейший в России фармацевтический кластер в особой экономической зоне. Сегодня в него входят 12 компаний", – отметил градоначальник.

По словам мэра Москвы, предприятия активно замещают на внутреннем рынке страны зарубежную продукцию и создают оригинальные препараты. На площадке "Печатники" организация зарегистрировала порядка 50 секретов производства с 2020 года. Еще одна компания, занимающаяся вакцинами, открыла научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения аутоиммунных, инфекционных и онкологических заболеваний, отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что Москва является одним из главных центров развития российской фарминдустрии. Так, в столице находится более 300 производств лекарств, медицинских изделий и техники. Только за 2023 год были открыты два крупных фармацевтических завода на площадке "Алабушево".

Ранее Собянин и гендиректор "Фармстандарта" Дмитрий Зайцев подписали соглашение, в рамках которого на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде появится первый в России завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.

До этого сообщалось, что резиденты и компании – арендаторы ОЭЗ "Технополис "Москва" вложили в развитие высокотехнологичных производств свыше 184 миллиардов рублей и сформировали более 18 тысяч новых рабочих мест.