Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 11:16

Город

В Москве будут построены 30 гостиниц по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях возведут 30 гостиниц по программе КРТ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Гостиницы появятся в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ВАО, САО, СЗАО, СВАО, а также в Зеленограде и в ТиНАО. Наибольшее число гостиниц построят на северо-востоке города (9). Еще по 5 объектов появятся на востоке и юге города.

Одну из самых больших построят в Ростокине. Площадь делового квартала с гостиничным комплексом составит 72,1 тысячи "квадратов". Самая маленькая гостиница площадью 10 тысяч "квадратов" будет построена в Южном Бутове, уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого стало известно, что в Даниловском районе по программе КРТ построят жилье и социальные объекты. Там реорганизуют два участка неподалеку от 2-го Кожуховского проезда, Симоновского причала, станций "Технопарк" и "Автозаводская" столичного метро. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест.

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Читайте также


городстроительство
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика