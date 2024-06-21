В Москве будут построены 30 гостиниц по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На участках бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территориях возведут 30 гостиниц по программе КРТ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Гостиницы появятся в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ВАО, САО, СЗАО, СВАО, а также в Зеленограде и в ТиНАО. Наибольшее число гостиниц построят на северо-востоке города (9). Еще по 5 объектов появятся на востоке и юге города.

Одну из самых больших построят в Ростокине. Площадь делового квартала с гостиничным комплексом составит 72,1 тысячи "квадратов". Самая маленькая гостиница площадью 10 тысяч "квадратов" будет построена в Южном Бутове, уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого стало известно, что в Даниловском районе по программе КРТ построят жилье и социальные объекты. Там реорганизуют два участка неподалеку от 2-го Кожуховского проезда, Симоновского причала, станций "Технопарк" и "Автозаводская" столичного метро. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест.

