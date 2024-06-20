Жилье и социальные объекты возведут в Даниловском районе по программе КРТ

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Два участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) на юге Москвы, рассказал заместитель мэра москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующий проект решения о перестройке неэффективно используемых участков площадью 29,24 гектара в Даниловском районе города уже размещен на сайте правительства, подчеркнул Ефимов. Территории находятся неподалеку от 2-го Кожуховского проезда, Симоновского причала, станций "Технопарк" и "Автозаводская" столичного метро, сказал он.

"Планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест", – добавил заммэра.

Проектом, уточнил руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, планируется строительство 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 569 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов. Здесь же возведут школу на 1 120 учеников и детсад на 350 человек, а также другой детский сад на 200 воспитанников.

"Кроме того, на территории построят офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки транспортных средств и автомастерские", – сказал он.

Ранее Ефимов рассказывал, что в столице по программе КРТ возведут еще 4 крупных логистических центра общей площадью около 255 тысяч квадратных метров. Здания построят на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанском, Можайском и Очаково-Матвеевское.

