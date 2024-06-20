Более 60 спортивных объектов построят по программе КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 60 спортобъектов возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столице. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что спортивные учреждения построят в 11 административных округах. Там появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, скалолазные центры, футбольные поля и залы для командных видов спорта. Общая площадь сооружений составит более 476 тысяч квадратных метров, указал заммэра.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего спортобъектов планируется возвести в СВАО. Там будет 16 физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью порядка 90 тысяч "квадратов", в том числе скалолазный центр площадью пять тысяч "квадратов". Также на севере Москвы построят девять спортивных объектов общей площадью свыше 51 тысячи "квадратов", а на востоке – семь спорткомплексов общей площадью около 40 тысяч "квадратов", уточнил Гаман.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Академическом районе по программе КРТ. Он расположится рядом с Новочеремушкинской улицей недалеко от станции метро "Академическая". В проект вложат 2,2 миллиарда рублей. После завершения строительных работ на объекте будет создано свыше 200 рабочих мест.