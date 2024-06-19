Четыре логистических центра построят по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве построят четыре крупных логистических центра площадью около 255 тысяч квадратных метров в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, объекты возведут на севере, юго-востоке и западе столицы. В логистических центрах появятся порядка 14,5 тысячи рабочих мест. Здания построят на участках бывших промзон в районах Восточное Дегунино, Рязанском, Можайском и Очаково-Матвеевское.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что центры возведут в районах с коммунальной и производственной застройкой, а также хорошей транспортной доступностью. Так, участки бывших промзон Кунцево и Южное Очаково расположены недалеко от МКАД.

Гаман дополнил, что часть бывшей промзоны Грайвороново находится рядом с Третьим транспортным кольцом, вблизи которого сейчас не хватает современных логистических центров. Проект реорганизации части бывшей промзоны Вагоноремонт расположен недалеко от Дмитровского шоссе. По этим площадкам сейчас готовится документация по планировке территории, заключил глава департамента.

Ранее Ефимов заявил, что инвестор реорганизует два участка бывшей промзоны Грайвороново в Москве в рамках КРТ. В результате комплексного развития территории в Рязанском районе появится современный жилой квартал с общественно-деловой застройкой.