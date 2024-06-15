Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин одобрил проект строительства общественно-делового центра в районе Тропарево-Никулино в рамках реализации программы КРТ. Он подписал соответствующий документ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Территория ограничена застройкой на Никулинской улице, с юга – улицей Покрышкина и Никулинской улицей, с востока – домами на улице Академика Анохина, с запада – общественной застройкой.

В настоящее время на участке располагается недостроенный объект, который подлежит сносу. Площадь нового центра составит 20,4 тысячи "квадратов". Там будет предусмотрена подземная парковка на 115 автомобилей.

Кроме того, рядом реконструируют улично-дорожную сеть, в том числе Проектируемый проезд № 5411, а также проведут работы по благоустройству прилегающих территорий.

Таким образом, проект обеспечит комфортную среду для жителей района. Там проживают около 130 тысяч человек. После реализации проекта будет создано более 500 рабочих мест.

Ранее стало известно, что более 158 тысяч квадратных метров недвижимости построят на участке бывшей промзоны Теплый Стан в рамках программы комплексного развития территорий.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что проект предполагает реорганизацию коммунально-складских производственных зданий, некапитальных жилищно-коммунальных объектов и технических зон инженерных коммуникаций и сооружений.

