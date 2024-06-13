Собянин: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Современный жилой квартал появится между Каширским и Котляковским проездами в рамках реализации проекта комплексного развития территорий. Сергей Собянин рассказал об этом в своем телеграм-канале.

"Недалеко от станции метро "Варшавская" БКЛ возведем общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школу на 900 учеников, детсад для 400 детей, офисы, магазины, паркинги, кафе и рестораны. Всего – 690 тысяч квадратных метров недвижимости", – говорится в публикации.

Кроме того, по словам мэра, здесь планируют проложить удобную улично-дорожную сеть, а прилегающие территории благоустроить.

После завершения проекта в ЮАО появится свыше 16,2 тысячи новых рабочих мест, добавил Собянин.

Ранее градоначальник отметил, что проекты КРТ позволяют Москве привлекать дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч рабочих мест. Сейчас в столице реализуются проекты, которые оказывают положительное влияние на экономику и население, подчеркнул мэр.

Так, например, два участка реорганизуют в районе Ивановское. В результате здесь появится свыше 450 рабочих мест.

