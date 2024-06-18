Инвестор реорганизует два участка бывшей промзоны Грайвороново в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы/Владимир Новиков

Инвестор проведет комплексное развитие территорий (КРТ) двух участков бывшей промзоны Грайвороново в Москве. В результате реорганизации в Рязанском районе появится современный жилой квартал с общественно-деловой застройкой, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, общая площадь участков составила 22,56 гектара. Их редевелопмент проведет победитель аукциона. В рамках договора инвестор возведет современный квартал, где появится порядка 450 тысяч квадратных метров недвижимости, а также создадутся примерно три тысячи рабочих мест, уточнил Ефимов и добавил, что вложения в реорганизацию составят более 112 миллиардов рублей.

Участки находятся в ЮВАО вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта и станции метро "Стахановская". В данный момент там расположены старые склады, автостоянки и автосервисы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что в течение восьми лет на участках планируется возвести свыше 241 тысячи "квадратов" жилья, включая 24 тысячи "квадратов" для программы реновации и других нужд. Также постоят более 205 тысяч "квадратов" общественно-деловой и соцнедвижимости, а также производства. Более того, продолжил он, после реорганизации появится логистический центр, образовательный комплекс на 575 мест и детский сад на 300 детей, офисы и коммерческие предприятия. Также застройщик благоустроит территорию и проведет работы по развитию улично-дорожной сети, уточнил Гаман.

Редевелопмент участков бывшей промзоны Грайвороново – это второй подобный проект застройщика. Ранее он заключил с Москвой договор о реорганизации неэффективно используемой территории бывшей промзоны Малино.

Между тем вице-президент компании Андрей Цвет отметил, что развитие территорий бывших промзон выгодно и городу, и инвесторам. По его словам, простой юридический механизм дает возможность девелоперам инвестировать в московскую экономику.

Ранее сообщалось, что по программе КРТ в Академическом районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Инвестиции в проект составят 2,2 миллиарда рублей, а после окончания строительства появится свыше 200 рабочих мест. Территория для реорганизации площадью 0,9 гектара находится рядом с Новочеремушкинской улицей недалеко от станции метро "Академическая".