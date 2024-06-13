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13 июня, 09:45

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Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

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Новый жилой квартал построят на юге Москвы по программе комплексного развития территорий. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, работы развернутся в районе Нагатино-Садовники между Каширским и Котляковским проездами.

Всего на площади свыше 20 гектаров возведут почти 700 тысяч квадратных метров недвижимости. Как отметил мэр столицы, в этом случае реорганизация даст городу больше 16 тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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