Московские поликлиники изменят режим работы в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Взрослые поликлиники, травматологические пункты и кабинеты ОРВИ в День России, 12 июня, будут работать с 09:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По ее данным, время работы круглосуточных травмпунктов и центра телемедицины не изменится. Детские поликлиники во время праздника будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00.

В департаменте уточнили, что в детских поликлиниках кабинеты ОРВИ будут работать с 09:00 до 18:00, а травматологические отделения – с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты по-прежнему будут открыты с 06:30 до 15:00.

В пресс-службе отметили, что дежурные аптечные пункты при поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00. Также особый график будет у обособленных аптек. Кроме того, женские консультации, у которых более десяти участков, будут работать с 09:00 до 16:00.

Ранее стало известно, что 12 июня изменится расписание движения пригородных поездов. В День России составы будут ходить по субботнему графику. Кроме того, точечные изменения внесут в региональных центрах.

