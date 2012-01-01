Эксперт Захаренкова рассказала, какие работники не будут отдыхать 12 июня

В первом месяце лета россиян ждет одна четырехдневная рабочая неделя. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России 12 июня. Рассказываем подробности и выясняем у эксперта, кто продолжит работать в праздник и что будет с зарплатой.



Выходной в подарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственный праздник – День России – каждый год отмечается 12 июня и является выходным. В этот раз он выпадает на среду. Таким образом, россиян ждет отдых посреди рабочей недели. Выйти на работу потребуется только 10 и 11, а также 13 и 14 июня.





из сообщения в телеграм-канале Роструда Вторник, 11 июня, является предпраздничным днем. Напоминаем, продолжительность предпраздничного рабочего дня сокращается на час.

В остальные летние месяцы, а также в сентябре и октябре, согласно производственному календарю, официальные праздничные выходные отсутствуют. Сотрудники могут использовать этот период для того, чтобы с выгодой отправиться в отпуск. Дело в том, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а отпускные – по календарным.

Следующие праздничные выходные ждут россиян уже только в ноябре – 3-го и 4-го числа. Они связаны с Днем народного единства. При этом предварительно придется отработать шестидневку, с 28 октября по 2 ноября. Очередной марафон рабочих дней ожидается в декабре – с 23-го по 28-е число. Это будет последняя из трех шестидневок в 2024 году. Зато 29, 30 и 31 декабря являются выходными.



Кто продолжит работать?

В День России, 12 июня, не все работники смогут отдохнуть. Об этом Москве 24 рассказал заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова. Работу в праздник продолжат сотрудники со сменным графиком. Кроме того, специалисты, занятые в непрерывно действующих организациях и экстренных службах.

Зарплата отдыхающих сотрудников не изменится из-за праздничного дня. "Выходной 12 июня не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад", – отметила эксперт.

Таким образом, трудящимся по пятидневке и получающим оклад начислят такую же зарплату, как и всегда. Однако она может увеличиться, если сотрудник согласится выйти на работу в праздничный день по просьбе руководства.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Работодатель может привлечь сотрудника к труду в выходной день только с его письменного согласия. Если он выходит на работу, то труд в этот день ему оплачивают в двойном размере.

По желанию работника вместо повышенной оплаты труда ему могут предоставить другой день отдыха. В таком случае компенсация будет произведена уже в одинарном размере.

