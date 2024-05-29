Россияне будут отдыхать 12 июня в честь Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нерабочим днем станет 12 июня в связи с празднованием Дня России, сообщается в телеграм-канале Роструда.

В ведомстве уточнили, что рабочий вторник, 11 июня, сократят на один час, потому что он является предпраздничным днем.

Ранее сообщалось, что 1 и 2 июня в Москве пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей. Для горожан организуют мастер-классы, спектакли, концерты и многое другое.

До этого стало известно, что в честь Дня защиты детей в Центральном детском магазине раздадут порядка десяти тысяч порций мороженого, приготовленного по историческому рецепту. В ЦДМ также подготовили специальную праздничную программу.