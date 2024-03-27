Выгодный отдых: когда лучше всего уходить в отпуск в 2024 году

В преддверии майских праздников и лета многие россияне задумываются о том, когда лучше уйти в отпуск. По словам экспертов, отдых в определенные месяцы может быть не очень выгодным. Из-за неправильного планирования работники рискуют потерять в зарплате. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе отпускных дат в 2024 году.



Уйти без потерь

В этом году выгоднее всего уходить в отпуск в июле и октябре, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова. "Чем больше рабочих дней в месяце, тем один трудовой день дешевле, соответственно, отдыхать выгоднее", – уточнила специалист.





Анастасия Билялова юрист Лидерами по количеству рабочих дней в этом году являются июль и октябрь – в эти месяцы их по 23. На втором месте – август с 22 трудовыми днями. Чуть менее выгодно отдыхать в апреле, сентябре, ноябре и декабре, там по 21 рабочему дню.

На четвертом месте – февраль, март и май, где только 20 рабочих дней. Самым невыгодным месяцем для отпуска после января в этом году стал июнь, где всего лишь 19 трудовых дней, отметила Билялова.

Российские власти ежегодно утверждают график переноса выходных. В 2024 году в последнюю неделю апреля россиян ждет шестидневка. Это сделано для того, чтобы первомайские праздники длились четыре дня подряд. Таким образом, трудящиеся будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

Следующая часть выходных, приуроченных ко Дню Победы, выпадет на 9–12-е числа. В первом месяце лета будет только один государственный праздник – 12 июня (День России).



Отпуск по правилам

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что в определенных ситуациях работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск. Ежегодно в организациях составляют график отдыха работников на следующий год, напомнила она. Если человек хочет уйти не в свои даты, то вопрос решается по соглашению сторон. "И работодатель имеет полное право отказать, если посчитает нужным", – предупредила Яковлева.

Более того, начальство может отказать в отпуске, даже если он будет за свой счет.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется с согласия самого работодателя, поэтому в общем случае он может и отказать.

Однако из этого правила есть исключения. Например, в отпуске за свой счет нельзя отказать работающим пенсионерам по возрасту, которым положено до 14 таких дней в году. То же самое касается участников Великой Отечественной войны. Такие граждане могут взять за свой счет до 35 дней в году, рассказала заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

"Работодатель обязан предоставить до 60 календарных дней отдыха без сохранения заработной платы работающим инвалидам. Также нельзя отказать в отпуске за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней сотрудникам в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников", – пояснила она.

Законодательством предусмотрены и другие случаи. Если работодатель нарушает права таких сотрудников, то им рекомендуется обратиться в государственную инспекцию труда или суд.

