Юрист рассказал, как получить больше отпускных

Фото: 123RF/Elnur

Чтобы получить больше отпускных, нужно брать отпуск в октябре и августе, поскольку это месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Илью Русяева.

Он уточнил, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше положено отпускных. Русяев напомнил о правиле Трудового кодекса РФ, которое позволяет законно увеличить размер отпускных за счет нескольких факторов.

"Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчет среднего заработка за последние 12 месяцев. Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней, например в августе или октябре", – поделился юрист.

С его слов, в расчет попадают оклад, премии за успехи и все другие выплаты за работу. Речь идет о надбавках, сверхурочных и районных коэффициентах. Русяев уточнил, что чем больше подобных доплат было в расчетном периоде, тем выше отпускные.

Эксперт также призвал не спешить брать отпуск авансом. В этом вопросе лучше отработать полгода, чтобы в расчет попали реальные заработки, а не стартовый оклад, пояснил юрист.

Он напомнил о возможности перенести отпуск на следующий год, если в текущем повысили зарплату или выплатили большие премии.

Ранее аналитики выяснили, что 53% граждан РФ готовы работать без отпуска 3 года за зарплату в 496 тысяч рублей в месяц. Остальные 47% россиян указали, что не существует такой суммы, из-за которой они могут отказаться от отдыха. В частности, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области без отпуска согласились бы получать порядка 482 тысяч рублей.

"Деньги 24": число самозанятых в столице выросло более чем на 30%