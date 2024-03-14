14 марта, 16:04Общество
HR-специалист рассказала, как не попасть на мошенников при поиске работы
Фото: 123RF/peopleimages12
Изучение описания вакансии, проверка соцсетей компании и отзывов о ней помогут вовремя распознать в работодателе мошенника. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"В первую очередь обращайте внимание на само описание вакансии, как составлено объявление. Зачастую у мошенников оно может выглядеть как призыв к действию. Нет никаких конкретных профессиональных, личных требований. Текст просто эмоционально составлен", – отметила эксперт.
Также еще до похода на собеседование следует изучить сайт компании, ее страницы в соцсетях и посмотреть отзывы о работодателе.
"Посмотрите сайт, как долго компания существует. Она может быть основана недавно. Но это еще не значит, что фирма однозначно мошенническая. Поищите информацию о том, кто там работает, есть ли у них какие-то пресс-релизы, пишут ли о компании в СМИ. Вообще насколько надежно выглядят ее соцсети, потому что по ним обычно все понятно. Почитайте отзывы о работодателе", – рекомендует Лоикова.
Ранее были названы самые неподходящие варианты одежды для похода на собеседование. В частности, соискателям рекомендуется избегать коротких платьев и юбок. Также на интервью не стоит показываться в спортивном костюме и футболках. Кроме того, к неподходящим вариантам обуви для такого случая относятся шлепанцы.
Читайте также
- HR-специалист назвала три главные ошибки при составлении резюме
- HR-эксперт рассказала о стереотипах в поиске работы