HR-специалист рассказала, как не попасть на мошенников при поиске работы

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Изучение описания вакансии, проверка соцсетей компании и отзывов о ней помогут вовремя распознать в работодателе мошенника. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

"В первую очередь обращайте внимание на само описание вакансии, как составлено объявление. Зачастую у мошенников оно может выглядеть как призыв к действию. Нет никаких конкретных профессиональных, личных требований. Текст просто эмоционально составлен", – отметила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист В вакансии может быть написано что-то в духе: "Вы активны, от 18 до 70 лет, работать всего три часа в день, ничего сложного. Позвони прямо сейчас, работа ждет тебя". По факту, когда люди приходят туда, часто выясняется, что они должны что-то заплатить. Нормальный работодатель никогда никаких денег не берет и приобретать товар тоже не просит. Поэтому этот момент сразу должен насторожить.

Также еще до похода на собеседование следует изучить сайт компании, ее страницы в соцсетях и посмотреть отзывы о работодателе.

"Посмотрите сайт, как долго компания существует. Она может быть основана недавно. Но это еще не значит, что фирма однозначно мошенническая. Поищите информацию о том, кто там работает, есть ли у них какие-то пресс-релизы, пишут ли о компании в СМИ. Вообще насколько надежно выглядят ее соцсети, потому что по ним обычно все понятно. Почитайте отзывы о работодателе", – рекомендует Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Если вам очень понравилась вакансия и вас пригласили, но есть какие-то сомнения, поищите в соцсетях людей, которые когда-то там работали. Эта информация может быть указана у них на странице. Можно спокойно написать им в личные сообщения и попросить поделиться своим впечатлением. Это абсолютно нормальная практика.

Ранее были названы самые неподходящие варианты одежды для похода на собеседование. В частности, соискателям рекомендуется избегать коротких платьев и юбок. Также на интервью не стоит показываться в спортивном костюме и футболках. Кроме того, к неподходящим вариантам обуви для такого случая относятся шлепанцы.

