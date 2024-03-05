05 марта, 12:56Общество
HR-специалист рассказала про самые неудачные варианты одежды для собеседования
Фото: depositphotos/baranq
На собеседование не стоит приходить в спортивном костюме, коротком платье или юбке. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
"Одежда создает о человеке первое впечатление, которое потом уже не исправить. Поэтому лучше не приходить на собеседование в футболке, спортивном костюме, коротком платье или юбке", – подчеркнула она.
Одежду лучше выбирать в соответствии с ситуацией. Содержание резюме должно находить подтверждение во внешнем виде кандидата, отметила HR-специалист.
"Если мы говорим именно о формате интервью, то, как правило, это аккуратный и выглаженный стиль: блузка, брюки и так далее. Аккуратность всегда считывается работодателем, то есть человек и в работе будет таким же", – заключила Лоикова.
Ранее стало известно, каких работников не хватает на российском рынке труда. По словам HR-специалиста Ирины Пак, сегодня в дефиците представители таких профессий, как электрики, сварщики, токари, а также строители. Кроме того, с нехваткой персонала сталкиваются и логистические компании. В частности, речь идет про водителей и кладовщиков.
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