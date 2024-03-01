HR-специалист рассказала, как часто стоит менять работу

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Сегодня нормой считается менять работу через 1,5–2 года. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Специалист отметила, что в современном мире взгляды относительно оптимальной продолжительности работы на одном месте значительно изменились.

"Раньше существовал классический закон, что 5 лет – это нормальный срок. Сейчас тренды изменились, потому что поменялся рынок. Мы видим, что некоторые отрасли уходят, какие-то приходят. Меняются приоритеты, срок жизни компаний может укорачиваться", – объясняет эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Срок в 1,5–2 года стал нормально восприниматься работодателем. Хотя раньше казалось, что это очень мало и человек все время скачет с одного места на другое. Это не значит, что нужно обязательно менять работу спустя указанное время. Просто если так происходит, то работодатели относятся к этому более адекватно.

"Потенциальный работодатель понимает, что в течение двух лет компания может переживать разные кризисные моменты и даже закрыться. Это и подталкивает зачастую выходить на рынок труда", – заключила Лоикова.

Ранее были названы причины, которые являются серьезным поводом для смены работы. К первой относится ситуация, когда несколько собственников начинают делить бизнес. Из-за этого морально и финансово страдают сотрудники. Кроме того, поиском новой работы рекомендуется заняться при отсутствии перспектив карьерного роста в своей компании. Еще одна причина – если специалист теряет интерес к сфере, в которой занят.

