27 февраля, 12:17Общество
HR-специалист назвала три причины, когда действительно нужно искать новую работу
Фото: depositphotos/baranq
Внутренние конфликты в компании и отсутствие перспектив карьерного роста являются серьезным поводом для поиска новой работы. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
По ее словам, иногда несколько собственников компании начинают конфликтовать между собой, что создает напряженную атмосферу в организации.
"Бывает, что два-три собственника начинают делить бизнес. Это в том числе сказывается на сотрудниках. Речь идет не только про ухудшение их морального, но и финансового состояния. В этом случае уходите из компании, ищите новую работу. Потому что разборки внутри могут затянуться. И вы будете в этой игре разменной монетой", – предупредила эксперт.
Еще одним поводом для смены работы может стать потеря интереса к своей сфере деятельности.
"Есть рутина, обыденность. Когда человек перестает расти, он уже сам для себя не представляет интереса, и для рынка в том числе. И скорее всего, это падение вниз. Стоимость такого работника не будет увеличиваться, а только уменьшаться. Поэтому важно следить за своим состоянием. Необязательно уходить из компании. Можно, например, сменить отдел или направление. Хорошо подумайте, чего именно вы хотите", – заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали о правилах составления резюме. Рекомендуется указывать в нем только основную информацию о себе, которая займет не более трех страниц. Про остальные достижения можно сообщить уже на собеседовании. Также при составлении документа следует избегать таблиц и выделения важной информации различными цветами. Для расстановки акцентов лучше использовать жирный шрифт. Чтобы резюме не затерялось у работодателя, в его названии следует указать свои имя и фамилию.
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