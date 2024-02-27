HR-специалист назвала три причины, когда действительно нужно искать новую работу

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Внутренние конфликты в компании и отсутствие перспектив карьерного роста являются серьезным поводом для поиска новой работы. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, иногда несколько собственников компании начинают конфликтовать между собой, что создает напряженную атмосферу в организации.

"Бывает, что два-три собственника начинают делить бизнес. Это в том числе сказывается на сотрудниках. Речь идет не только про ухудшение их морального, но и финансового состояния. В этом случае уходите из компании, ищите новую работу. Потому что разборки внутри могут затянуться. И вы будете в этой игре разменной монетой", – предупредила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Если вы хорошо справляетесь с обязанностями и точно хотите повышения, карьерного или денежного роста, но в вашей компании подобное не предусмотрено по разным причинам, лучше начать подыскивать другую работу.

Еще одним поводом для смены работы может стать потеря интереса к своей сфере деятельности.

"Есть рутина, обыденность. Когда человек перестает расти, он уже сам для себя не представляет интереса, и для рынка в том числе. И скорее всего, это падение вниз. Стоимость такого работника не будет увеличиваться, а только уменьшаться. Поэтому важно следить за своим состоянием. Необязательно уходить из компании. Можно, например, сменить отдел или направление. Хорошо подумайте, чего именно вы хотите", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали о правилах составления резюме. Рекомендуется указывать в нем только основную информацию о себе, которая займет не более трех страниц. Про остальные достижения можно сообщить уже на собеседовании. Также при составлении документа следует избегать таблиц и выделения важной информации различными цветами. Для расстановки акцентов лучше использовать жирный шрифт. Чтобы резюме не затерялось у работодателя, в его названии следует указать свои имя и фамилию.

