HR-эксперт раскрыл секреты оформления резюме

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Грамотно составленное резюме должно зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно должно занимать не более трех страниц. Об этом заявил HR-эксперт Ильгиз Валинуров, сообщает News.ru.

По словам эксперта, в резюме должна быть указана основная информация о кандидате, а подробности могут быть рассказаны на собеседовании. Кроме того, специалист не рекомендует оформлять документ в виде таблицы и раскрашивать его различными цветами. Если необходимо выделить важные сведения, то это можно сделать жирным шрифтом, указал Валинуров.

Также эксперт посоветовал обратить внимание на название резюме. Если кандидат хочет, чтобы его документ не затерялся у работодателя в общей куче, то лучше его назвать, например, своей фамилией и именем.

В заключение Валинуров сказал, что лучше взять на собеседование к работодателю или кадровое агентство два распечатанных экземпляра резюме.

Ранее карьерный эксперт московского центра "‎Профессии будущего" Светлана Семеренко рассказала, что резюме должно быть оформлено в едином стиле, с четкой структурой и не превышать двух страниц. Она также рекомендовала прикрепить деловую фотографию, а не селфи.

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