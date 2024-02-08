Названы самые частые ошибки при составлении резюме

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Карьерный эксперт Светлана Семеренко перечислила ошибки, которые могут оставить кандидатуру соискателя незамеченной среди других претендентов. Об этом сообщает RT.

По словам Семеренко, прежде всего работодатель обращает внимание на оформление резюме.

"Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть четкая структура", – пояснила эксперт.

Фотография в резюме, по мнению Семеренко, должна быть сделана в деловом стиле. По статистике, такое фото на 78% увеличивает просмотры резюме. Селфи, фото с моря или корпоратива эксперт рекомендовала на прикреплять.

Более того, собеседница издания посоветовала не указывать одинаковый набор обязанностей на каждом месте работы. Она рекомендовала постараться описать их по-разному, а также продемонстрировать профессиональный рост.

Еще одним важным фактором является образование, соответствующее вакансии. Этот пункт покажет серьезное отношение к будущей позиции, уверена специалист.

Ранее стало известно, что 75% работодателей при просмотре резюме обращают внимание на наличие высшего образования. Для 15% работодателей диплом важен при подборе высшего менеджмента, а 10% респондентов отметили работников среднего звена.

