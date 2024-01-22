Российским работодателям рассказали, как выбрать соискателя

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Многие работодатели имеют завышенные требования к своим кандидатам, лучше всего брать нового сотрудника с возможностью развития внутри компании. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на HR-эксперта Ильгиза Валинурова.

"Если более подробно разобрать функционал, что человек делает в течение дня, требования к кандидатам совершенно точно можно сократить. Те проблемы, которые часто обсуждаются, связанные с нехваткой персонала на рынке труда, их бы не было", – отметил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что завышенные требования работодателей представляют собой одну из проблем рынка труда. По его словам, если от этого отказаться, выяснится, что в РФ существует достаточное количество кандидатов.

Ранее Валинуров рассказал, что неопрятный внешний вид является одной из самых распространенных ошибок во время онлайн-собеседования. Он также подчеркнул важность зрительного контакта. Кроме того, специалист не рекомендовал постоянно смотреть в свое резюме.

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