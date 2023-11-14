Около 40% россиян считают привлекательных людей успешнее в карьере

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Почти 40% россиян считают, что привлекательные люди успешнее в карьере. Участие в опросе приняли 3,2 тысячи респондентов. Об этом сообщает газета "Известия".

Большинство опрошенных уверены, что у работодателей есть связанные с внешностью кандидатов и сотрудников стереотипы. Так ответили 85% респондентов, 15% высказали противоположное мнение.

Также треть опрошенных (35%) заявили, что лично сталкивались со стереотипами со стороны работодателей, 40% такого не замечали, а 25% сталкивались, но не по отношению к себе. 38% респондентов уверены, что внешне привлекательные люди успешнее в карьере. Так ответили 65% мужчин и 35% женщин. 53% опрошенных сказали, что успех зависит от сферы, а 9% отметили, что привлекательность никак не помогает при построении карьеры.

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных считают привлекательную внешность важной ролью в сфере красоты и здоровья. Также она важна в таких областях, как торговля и продажи – 68%, сфера услуг – 64%, офисные службы и бизнес-услуги – 56%.

Чуть меньше голосов приходится на маркетинг, рекламу и СМИ – 43%, на культуру, образование и госслужбу – 42%. Важность привлекательности для блогинга отметили 37% респондентов, для финансов и страхования – 24%, а в работе для студентов – 11%. 7% опрошенных считают, что в строительстве и недвижимости внешность тоже важна, 5% же проголосовали за такие сферы, как транспорт и логистика, IT, интернет и телеком. Всего 3% россиян отметили важность привлекательной внешности в производстве и агропромышленности.

Отмечается, что 66% респондентов уверены, что привлекательные люди успешнее проходят собеседования. Каждый второй россиянин (48%) считает таких людей дружелюбными и открытыми, 45% отмечают их продвижение по карьерной лестнице, еще 40% указали на то, что им больше доверяют.

Кроме этого, 22% респондентов заявили, что привлекательные люди выглядят более профессионально. 20% опрошенных уверены в их высоких зарплатах. Вдобавок среди преимуществ внешней привлекательности 15% опрошенных выделили редкие увольнения с работы. Привлекательные люди не сталкиваются ни с какими сложностями в работе, отмечают 47% респондентов.

Также 26% россиян ответили, что таких людей не считают профессионалами и им приходится доказывать свою профпригодность. 23% же сказали, что привлекательность мешает воспринимать людей серьезно, кроме того, они помешаны на своем внешнем виде – так ответили 22% опрошенных. Еще 5% россиян отметили сложность повышений на высокие должности для привлекательных людей.

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