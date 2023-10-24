В России выросло число вакансий с удаленным режимом работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аналитики зафиксировали рост числа вакансий с удаленным режимом работы в России, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследовательский центр одного из сервисов по подбору работы.

Эксперты отметили, что в текущем году почти во всех сферах профессиональной деятельности увеличился кадровый голод. Это стало одной из причин увеличения более чем в два раза количества вакансий на удаленку по сравнению с 2022 годом. Также на 15% выросла и предлагаемая зарплата – до 62 500 рублей, считают аналитики.

Наибольший рост спроса показали специалисты по подбору персонала (рост в 6,5 раза), менеджеры по продажам (в 4 раза) и операторы call-центров (в 1,8 раза).

"Становится более распространенной не полная удаленка, а частичная, так называемый "гибридный" режим, при котором сочетается работа из офиса и дома в течение рабочей недели", – рассказала руководитель службы исследований другого портала по подбору работы Мария Игнатова.

Она подтвердила, что число вакансий с удаленной работой выросло, но их доля все равно остается невысокой, если сравнить с общим количеством вакансий, – меньше 10%.

Также удаленный формат работы все еще распространен в сфере IT, финансах, образовании, СМИ, маркетинге, рекламе, дизайне и в телекоммуникациях. Наименее распространены вакансии в сфере "синих воротничков", а также в государственных структурах, считают аналитики.

Ранее эксперты подсчитали, что на первом месте в топ-5 отраслей октября с наибольшим спросом на персонал в Москве занял ретейл. На втором месте – отрасль транспорта, логистики и складов.

Далее в рейтинге расположилась сфера промышленности, а на четвертом месте – отрасль строительства, проектирования и недвижимости. Замыкает пятерку сфера туризма, гостиниц и общественного питания.

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