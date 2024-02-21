Россиянам назвали правила составления сопроводительного письма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В удачном сопроводительном письме должна быть мотивационная часть, информация о навыках и компетенциях, а также призыв к действию. Об этом в беседе с RT заявила карьерный эксперт московского центра "‎Профессии будущего" Светлана Семеренко.

По ее словам, сопроводительное письмо – это не формальность, а отражение индивидуальности и дополнение к резюме. И если резюме рекламирует соискателя, то сопроводительное письмо рекламирует резюме, уточнила она.

Эксперт считает, что в письме должна быть мотивационная часть, которая покажет заинтересованность кандидата. Семеренко советует поприветствовать потенциального работодателя, представиться и рассказать, почему хочется работать именно в этой компании.

Также документ может стать хорошим инструментом для самопрезентации, добавила специалист. В письме стоит указать профессиональные компетенции, реализованные проекты и результаты работы. Более убедительно помогут выглядеть измерительные показатели – цифры и проценты, указала она. По ее мнению, акцент лучше сделать на тех навыках, которые помогут в решении задач на новом месте работы.

Заканчиваться сопроводительное письмо должно призывом к действию, продолжила Семеренко. Она советует убедить работодателя назначить с соискателем встречу, на которой подробно будет рассказано о том, какую пользу компании может принести новый сотрудник. В конце документа стоит оставить контакты, по которым работодатель сможет связаться с кандидатом, подытожила эксперт.

Ранее Семеренко назвала частные ошибки при составлении резюме. С ее слов, резюме должно быть оформлено в едином стиле с четкой структурой и не превышать двух страниц А4. Кроме того, лучше всего подойдет деловая фотография, селфи с моря она прикреплять не рекомендует.

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