HR-эксперт перечислила дефицитные в РФ специальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В настоящий момент работодатели борются за таких специалистов, как электрики, сварщики, строители и токари. Данные профессии находятся в дефиците, их престиж повысился и будет расти. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала HR-специалист Ирина Пак.

По ее словам, представители рабочих профессий сейчас зарабатывают столько же, сколько офисные работники, и даже больше. Кроме того, с нехваткой кадров сталкиваются логистические компании. Им не хватает водителей спецтехники, грузового транспорта, кладовщиков.

Пак уточнила, что к росту зарплат и дополнительному поощрению специалистов ведет конкуренция между работодателями. Как пример эксперт привела логистические компании, чьи складские помещения находятся южнее Москвы.

Она поделилась, что огромные складские комплексы расположены вокруг Климовска, Домодедова. Многие логистические операторы, находящиеся там, вынуждены бороться за каждого человека. Делают они это с помощью повышения зарплат, дополнительных льгот, ДМС, разных видов премий, отметила HR-эксперт.

Между тем 30% опрошенных российских работодателей используют фразу "мы вам перезвоним" после собеседования при отказе соискателю в трудоустройстве. Об этом сообщает "Газета.ру".

При этом 38% респондентов заявили, что подобная фраза действительно означает обещание перезвонить. Также 22% поделились, что после этой фразы кандидата заносят в кадровый резерв для связи в будущем, 8% участников опроса связывают ее с утверждением кандидатуры соискателя у руководителя, 2% считают, что эту фразу говорят тогда, когда кандидатам направляют тестовое задание.

Согласно опросу, именно обещание перезвонить в эту фразу чаще вкладывают средний (50%) и малый бизнес (45%). Крупный бизнес (30%), в свою очередь, отмечает, что после данного утверждения заносит кандидатов в кадровый резерв, микробизнес (37%) за этой фразой скрывает отказ в трудоустройстве.

"Услышав фразу "мы вам перезвоним", не стоит заранее расстраиваться. Работодатель может взять время для принятия решения или проведения дополнительных интервью с другими возможными сотрудниками", – объяснил заместитель генерального директора одного из сервисов по поиску работу и сотрудников Александр Ветерков.

По его информации, фраза может также означать желание рекрутера провести с соискателем более детальное собеседование. Необходимо помнить, что процесс найма может занимать время, особенно если в компании сложные процедуры отбора.

Исследование было проведено в феврале этого года. В нем поучаствовали свыше 400 респондентов из числа HR-директоров, HR-специалистов, руководителей и рекрутеров, представителей компаний по всей России.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров заявил, что грамотно составленное резюме должно зацепить и увлечь работодателя, поэтому оно должно занимать не более трех страниц. По словам эксперта, в резюме должна быть указана основная информация о кандидате, а подробности могут быть рассказаны на собеседовании.

Кроме того, зарплатные предложения в январе – феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года. Наибольший прирост зафиксировали в сфере красоты и здоровья (27%) и в отрасли услуг (21%).

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