HR-специалист назвала три главные ошибки при составлении резюме

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Есть три распространенные ошибки при составлении резюме, заявила ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом в агентстве "Смарт персонал" Екатерина Илларионова. Она рассказала о них в разговоре с Life.ru.
Первая ошибка – это резюме, составленное на основе шаблонов с популярных сайтов по подбору вакансий. Эксперт утверждает, что подобные образцы не раскрывают качества конкретного человека.
Вторая ошибка – слишком высокая желаемая зарплата. Илларионова считает, что работодатель просто пройдет мимо резюме, в котором указана сумма, которую он не будет способен предложить.
Последняя ошибка заключается в слишком большом количестве личной информации. В резюме, утверждает Илларионова, не нужно расписывать про свой характер, ведь потенциальный работодатель сможет узнать о нем на собеседовании.
"<…> но вряд ли вы будете на нее (встречу. – Прим. ред.) приглашены, если из вашего резюме не будет понятно, что вы из себя представляете как специалист", – заключила специалист.
Ранее эксперт курса Skillbox "Как найти работу сегодня" Татьяна Минаева поделилась, что люди должны быть готовы оказаться на рынке труда во время кризиса и уметь на нем ориентироваться. По ее словам, даже при наличии работы следует обновлять резюме, искать новые предложения и откликаться на них для отработки навыков поиска работы.
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