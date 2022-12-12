HR-эксперт рассказала о стереотипах в поиске работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Многим людям мешают найти желаемую работу именно стереотипы, например, о внушительном стаже или возрасте. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на HR-эксперта Светлану Смольникову, которая рассказала, существуют ли устоявшиеся мифы по сей день.

Опыт и большой стаж

Современным компаниям требуются специалисты с высокими достижениями в течение последних лет, а также высокой скоростью обретения новых навыков. Поэтому релевантный опыт не всегда играет первоочередную роль, утверждает Смольникова. HR-специалисты во время интервью с кандидатами изучают каждого специалиста в динамике, его путь, прошлое и мотивацию для будущего развития.

Сопроводительные письма

Они чаще всего игнорируются кандидатами. По словам эксперта, на практике большинство работодателей посредством данного инструмента выявляют наиболее заинтересованных специалистов. Компаниям с помощью сопроводительного письма легче обнаружить работника с навыком деловой переписки, креативностью и умением выражать свои мысли.

Смольникова рекомендовала в заполнении письма обращаться к конкретному человеку, который открыл вакансию. Следует указать свои достижения, преимущества и те навыки, которые будут полезны той или иной организации.

Нужны только молодые?

Эксперт напомнила, что в 2018 году в РФ ввели штрафы и уголовное наказание для компаний, которые без оснований отказывают в приеме на работу людям предпенсионного возраста. Однако многие работодатели признались, что сейчас существует тенденция к старению сотрудников.

Задачи стали решать посредством устранения стереотипов в отношении кандидатов. Организации, настроенные на хорошую перспективу, постоянно поощряют стажерские программы для своих сотрудников, что устраняет проблемы с возрастом соискателей.

Женщины и стеклянный потолок

Смольникова утверждает, что гендерные различия можно объяснить с психологической точки зрения. Она считает, что мужчины решительнее озвучивают ожидаемое вознаграждение, ориентируясь на верхнюю планку. Женщины же пытаются договориться, не настаивая на своей позиции. Однако среди женщин есть очень много амбициозных специалистов, которые хотят реализовать себя на том или ином поприще.

Кумовство – миф или реальность?

Эксперт заверила, что фаворитизм на работе сохраняется в основном в бюджетных организациях, а не в бизнес-структурах. Перспективным местам важны качества сотрудника, ведь от его деятельности зависит прибыль. По ее мнению, "блат" в коммерческих компаниях не оказывает должного влияния на карьерный рост.

Ранее эксперты проанализировали объявления и назвали сферы, в которых больше всего вариантов для частичной занятости. Согласно исследованию, больше всего вакансий есть в транспортной, туристической, ресторанной сферах, а также в группе "Домашний персонал".

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