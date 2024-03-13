13 марта, 11:37Общество
Эксперт рассказала, законны ли денежные штрафы на работе
Фото: 123RF/wavebreakmediamicro
Работодатель не имеет права штрафовать работника ни за какую провинность. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Специалист пояснила, что в трудовом законодательстве не существует понятия "штраф". Поэтому наказывать работника таким образом запрещено.
Работодатель может применить только меры дисциплинарного взыскания. К ним относятся замечание, выговор и увольнение, уточнила Захаренкова. Если руководство решит наказать работника рублем, то он имеет право обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда.
"Если будет доказана вина, то государственная инспекция труда имеет право оштрафовать уже самого работодателя за неправомерные действия", – заключила эксперт.
Ранее юрист Александр Южалин рассказал, можно ли лишиться работы в случае невыполнения KPI. По его словам, сама по себе эта причина не является правомерным основанием для увольнения. Однако работодатель может рассмотреть вопрос о расторжении договора, основываясь на других положениях в законе, которые косвенно связаны с данной ситуацией.
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