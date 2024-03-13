Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 11:37

Общество

Эксперт рассказала, законны ли денежные штрафы на работе

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Работодатель не имеет права штрафовать работника ни за какую провинность. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Специалист пояснила, что в трудовом законодательстве не существует понятия "штраф". Поэтому наказывать работника таким образом запрещено.

Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать.
Валентина Захаренкова
заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов

Работодатель может применить только меры дисциплинарного взыскания. К ним относятся замечание, выговор и увольнение, уточнила Захаренкова. Если руководство решит наказать работника рублем, то он имеет право обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда.

"Если будет доказана вина, то государственная инспекция труда имеет право оштрафовать уже самого работодателя за неправомерные действия", – заключила эксперт.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, можно ли лишиться работы в случае невыполнения KPI. По его словам, сама по себе эта причина не является правомерным основанием для увольнения. Однако работодатель может рассмотреть вопрос о расторжении договора, основываясь на других положениях в законе, которые косвенно связаны с данной ситуацией.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика