Эксперт рассказала, законны ли денежные штрафы на работе

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Работодатель не имеет права штрафовать работника ни за какую провинность. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Специалист пояснила, что в трудовом законодательстве не существует понятия "штраф". Поэтому наказывать работника таким образом запрещено.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Что бы сотрудник ни сделал: опоздал, не пришел, неправильно выполнил поручение, руководство ни в коем случае никогда не имеет права его штрафовать.

Работодатель может применить только меры дисциплинарного взыскания. К ним относятся замечание, выговор и увольнение, уточнила Захаренкова. Если руководство решит наказать работника рублем, то он имеет право обратиться в профсоюз, прокуратуру и государственную инспекцию труда.

"Если будет доказана вина, то государственная инспекция труда имеет право оштрафовать уже самого работодателя за неправомерные действия", – заключила эксперт.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, можно ли лишиться работы в случае невыполнения KPI. По его словам, сама по себе эта причина не является правомерным основанием для увольнения. Однако работодатель может рассмотреть вопрос о расторжении договора, основываясь на других положениях в законе, которые косвенно связаны с данной ситуацией.

