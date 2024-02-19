Россиян предупредили об увольнении за разглашение зарплат своих коллег

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Если работник рассказал третьему лицу размер зарплаты своих коллег без их согласия, то его могут привлечь к дисциплинарной ответственности, включая увольнение. Об этом сообщает газета "Известия".

Госинспекция труда по Нижегородской области разъяснила, что подсмотревшего сумму зарплаты коллег могут привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.

Однако такое наказание грозит в том случае, если работодатель заранее установил такой запрет в локальном нормативном акте (ЛНА). Уточняется, что этот пункт может быть в правилах трудового распорядка или в положении о защите персональных данных.

"Разглашением будет считаться любая форма раскрытия такой информации третьим лицам. Работник может оспорить наказание в судебном порядке. Однако если внутренними документами установлен запрет на такие действия, то перспектива успешного разрешения судебного спора маловероятна", – уверен управляющий партнер адвокатского бюро Сергей Гаевский.

Разрыв между зарплатами в компаниях растет из-за дефицита рабочей силы – новичкам платят больше, из-за чего появляется напряженность в рабочих отношениях, уточнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, раскрывать такую информацию бывает очень опасно, так как это вызывает зависть и недовольства внутри коллектива, из-за чего люди со стажем начинают искать новую работу. В итоге повышается уровень текучести кадров, заявила эксперт.

Как уточнил профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков, большая разница в окладах внутри компании выглядит неоправданной. Однако в каждой второй фирме РФ разрыв в зарплате может достигать от 10 до 50 раз.

Ранее юрист Никита Филиппов в беседе с Москвой 24 заявил, что в большинстве случаев привлечь сотрудника к сверхурочной работе можно только после его письменного согласия. Отказаться от нее можно, сославшись на Трудовой кодекс РФ.

Однако работодатель иногда может привлечь сотрудника к такой работе даже без его согласия. Например, для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия

До этого в беседе с Москвой 24 почетный юрист столицы Елена Рыбакова уточняла, что работодатель не вправе отказать в отпуске за свой счет сотрудникам в случае регистрации брака, рождения ребенка и некоторых других ситуациях.

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