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22 марта, 18:40

Общество

Эксперт рассказала, можно ли не отвечать на звонки по работе в выходной

Фото: 123RF/dumrongsak

Необходимость быть на связи после рабочего дня определяется с учетом специфики труда. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Специалист пояснила, что право работника на отдых закреплено в конституции и Трудовом кодексе РФ.

Если действовать четко в соответствии с законом, то во время отпуска, в выходные дни, после окончания рабочего времени сотрудник имеет право не отвечать на звонки. Но у нас есть отдельная специфика работы, которая предполагает быть на связи. И фиксировать какую-то информацию даже в выходной.
Валентина Захаренкова
заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов

Например, в нерабочий день на связи могут оставаться журналисты, риелторы и ассистенты руководителя.

"Вовлеченность некоторых работников в рабочие процессы может предполагать необходимость оставаться на связи для решения оперативных задач, в том числе и в нерабочее время, если сотрудник согласен на такое. Однако он должен понимать, что подобное кратковременное взаимодействие, как правило, оплате не подлежит", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, на стадии трудоустройства работодателю необходимо четко определить все нюансы коммуникации с работником.

"Если у работодателя возникает необходимость полноценного вовлечения сотрудника в рабочий процесс в нерабочее для человека время, то он должен соблюдать соответствующую процедуру привлечения", – заключила Захаренкова.

Ранее опрос показал, за какую зарплату россияне готовы трудиться три года подряд без отпусков. Боле половины респондентов (53%) согласны на подобные условия при заработке в 496 тысяч рублей ежемесячно. В свою очередь, 47% опрошенных сообщили, что для них нет таких денег, ради которых допустимо отказываться от отпуска на столь длительный срок.

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