Россияне назвали зарплату, из-за которой могут отказаться от отпуска на 3 года

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Более половины россиян (53%) готовы работать без отпуска 3 года за зарплату в 496 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает RT.

Остальные 47% опрошенных заявили, что нет такой суммы, из-за которой они могут отказаться от отдыха.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области без отпуска согласились бы получать около 482 тысяч рублей в месяц. Новосибирцы готовы на такие условия за 475 тысяч рублей.

Нижегородцы, в свою очередь, выразили желание получать около 350 тысяч рублей в месяц при работе без отпуска, а в Свердловской области опрошенные назвали сумму в 311 тысяч рублей.

В опросе приняли участие свыше 3,5 тысячи граждан из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что около 81% сотрудников задерживаются на работе несколько раз в неделю, а 19% – каждый день. В выходные дни работу выполняют 71% россиян. Опрос показал, что в отпуске работают 27% респондентов. Причинами переработок россияне назвали ответственную должность (34%), нежелание откладывать задачи (22%) и дополнительную работу (18%).



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