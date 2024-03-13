Россияне рассказали, почему работают по вечерам и в выходные

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Около 81% сотрудников задерживаются на работе несколько раз в неделю, а 19% – каждый день. В выходные дни работу выполняют 71% россиян, сообщает RT со ссылкой на один исследовательский центр.

Опрос показал, что в отпуске работают 27% респондентов. Причинами переработок россияне назвали ответственную должность (34%), нежелание откладывать задачи (22%) и дополнительную работу (18%).

Еще 8% респондентов сообщили про размытые границы рабочего времени в компании на удаленке, перфекционизм в выполнении задач выделили 5%, проблемы с тайм-менеджментом – 2%, а боязнь увольнения отметил лишь 1% опрошенных. Вместе с тем выплаты за переработанное время получают 58% сотрудников, а 42% участников опроса заявили, что им не выдают доплаты.

В исследовании приняли участие 2,3 тысячи работников в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество самозанятых в столичном регионе выросло до 1,5 миллиона человек, которые заработали за прошлый год порядка 366 миллиардов рублей. По словам мэра Москвы, за 2023 год число самозанятых увеличилось на 329 тысяч человек. Градоначальник отметил, что чаще всего к такой форме трудоустройства прибегали люди, осуществляющие пассажирские перевозки, доставку, сдачу квартир в аренду, а также занимающиеся рекламой, маркетингом и строительством.

До этого в России предложили ввести сертификацию для самозанятых, которые работают в сфере красоты и здоровья. Она нужна для подтверждения того, что специалист имеет достаточную квалификацию и соблюдает все требования безопасности.

Число самозанятых в Москве увеличилось более чем на 30% за 2023 год