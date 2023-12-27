Свой бизнес, IT и финансы: как Москва помогает трудоустроиться тем, кому за 50

Почти 90 тысяч москвичей старше 50 лет смогли найти работу при поддержке столичной службы занятости населения за последние пять лет. Расскажем, какие профессии чаще всего выбирают горожане старшего возраста и где они могут получить новые знания и навыки для трудоустройства.



Где работают?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Большинство москвичей старшего возраста готовы трудиться по специальности, проходить переобучение или открывать собственное дело. Об этом Москве 24 рассказал первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин.

По его словам, наиболее популярными направлениями, где реализуют себя москвичи старше 50 лет, стали сфера услуг и торговля, в том числе электронная коммерция, а также промышленность.





Роман Никитин первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Среди трудоустроившихся есть и представители таких сфер, как IT (программисты, дизайнеры компьютерной графики), финансового сектора (экономисты, страховые агенты и специалисты банка) и креативных индустрий (редакторы, художники-конструкторы и фотографы).

Никитин отметил, что практически каждый четвертый москвич старше 50 лет нашел работу в сфере услуг. Востребованными оказались позиции повара, администратора, музейного смотрителя, стилиста по волосам, помощника по уходу.

В сфере торговли и электронной коммерции около 20% кандидатов трудоустроились менеджерами по продажам, мерчандайзерами, продавцами-консультантами и специалистами по работе с маркетплейсами.



Роман Никитин первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы В перспективной промышленной отрасли востребованными стали вакансии для инженеров, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, механиков, слесарей механосборочных работ, электриков и швей, а в сфере транспорта и логистики – предложения о работе для водителей разных категорий и операторов связи.

В Москве также есть устойчивый тренд на альтернативные формы занятости, в частности на самозанятость. С начала 2019 года при поддержке службы занятости свое дело открыли порядка пяти тысяч человек старше 50 лет. Работая на себя, они могут уделить больше времени здоровью, хобби и семье, добавил Никитин.

Учиться никогда не поздно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2019 года бесплатные программы дополнительного профессионального образования прошли более 19 тысяч москвичей старше 50 лет: при поддержке города они обновили свои знания, повысили квалификацию и освоили новые специальности, рассказал Роман Никитин.





Роман Никитин первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Среди наиболее востребованных направлений – работа с маркетплейсами, веб-дизайн и разработка сайтов, современные технологии в педагогике, а также программы для офисных сотрудников, связанные с управлением персоналом, кадровым менеджментом и бухгалтерией, работой с "1С: Предприятие".

В специализированном центре занятости населения "Моя карьера" горожанам старше 50-ти доступны партнерские школы, среди них – курсы для нянь и сиделок, а также программа для риелторов. Также в центре есть программа трудоустройства "5.0": ее участники вместе с экспертами составляют конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо. Здесь же приобретают новые компетенции на интерактивных мастер-классах и деловых играх, отметил Никитин.

Монетизировать свое хобби и превратить любимое дело в профессию поможет уникальная экосистема полного цикла "Самозанятость в руки", созданная во флагманском центре занятости населения "Моя работа" по адресу улица Шаболовка, дом 48.



Роман Никитин первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Здесь соискателям доступна широкая линейка сервисов, среди которых консультации по выбору подходящей формы бизнеса, тестирование на выявление предпринимательских способностей, обучение ведению собственного дела на тренингах и вебинарах, помощь в регистрации нового статуса и поиске клиентов, поддержка на первых этапах реализации бизнеса.

Кроме того, в специализированном центре занятости "Моя карьера" реализуется проект "Бизнес на творчестве 50+", благодаря которому москвичи старшего возраста учатся продвигать свою идею и находить клиентов. Например, участники занимаются дизайном одежды и аксессуаров, изготовлением предметов мебели и декора, авторских сувениров, детских игрушек и посуды, заключил Никитин.