Аналитики назвали способы увеличения пенсии

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Для получения комфортной пенсии россиянам следует использовать финансовые инструменты, в число которых входят инвестиции в акции, облигации, недвижимость и драгоценные металлы. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на экспертов.

Как отметила эксперт проекта Минфина РФ Ольга Дайнеко, главная задача состоит в получении доходов выше инфляции при нормальном уровне риска.

"Можно отметить банковский депозит, индивидуальный инвестиционный счет, покупку драгметаллов, недвижимости и использование программ негосударственного пенсионного обеспечения", – подчеркнула она.

По словам экономиста, для пенсии необходимо воспользоваться инструментами накопления.

В свою очередь, заместитель заведующего кафедрой экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров заявил, что заниматься инвестициями можно с 16 лет, однако лучше всего начать это делать с 40–50 лет.

Менее рискованным вариантом он назвал гособлигации.

"Можно начинать с любых сумм, но для формирования портфеля потребуется минимум 100–150 тысяч рублей", – добавил собеседник издания.

Ранее Совет Федерации согласовал на заседании закон об увеличении суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. Такая мера необходима для увеличения уровня пенсионного обеспечения россиян не ниже уровня инфляции.

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