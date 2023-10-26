Глава Минфина РФ объяснил, почему пенсионеры не идут работать

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Глава Минфина России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме РФ объяснил, что у пенсионеров есть 3 главных причины, по которым они не идут работать, – соотношение размера пенсии и зарплат, отдых и уход за внуками.

"В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты", – передает его слова РБК.

На 1 сентября 2023 года из 41,2 миллиона российских пенсионеров только 7,6 миллиона работают. Средний размер пенсии составляет 19 580 рублей. Однако у неработающих пожилых средняя пенсия – 20 280 рублей, тогда как у работающих граждан она составляет 16 470 рублей, так как индексация пенсий с 2016 года не затрагивает работающих пенсионеров.

Второй и третьей причинами Силуанов назвал отдых по состоянию здоровья и необходимость ухода за внуками.

"Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены", – заявил он.

При этом глава Минфина РФ скептически отнесся к возможной индексации пенсий для работающих пожилых россиян.

"Мы скептически относимся к тому, чтобы поднимать вопрос об индексации пенсий по отдельным категориям профессий. На наш взгляд, этот вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения", – заключил он.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили выплачивать отдельным категориям работающих пенсионеров страховую пенсию с учетом индексации. Свое решение они аргументировали в том числе тем, что пенсионеры часто получают низкую зарплату. Парламентарии внесли инициативу на рассмотрение Госдумы.

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