Длинные выходные в РФ продлятся с 28 апреля по 1 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следующие длинные выходные в России будут длиться четыре дня – с 28 апреля по 1 мая. Это связано с праздником Весны и Труда, сообщает РИА Новости.

В середине августа прошлого года российское правительство утвердило праздничные и выходные дни на текущий год. В честь праздника Весны и Труда граждане смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября – на 30 апреля.

Ранее на ВДНХ прошли мероприятия, приуроченные к 8 Марта. В праздничный день в 12:00 возле павильона № 42 всадники из Центра национальных конных традиций женщинам дарили цветы. В 13:00 на Центральной аллее посетительниц поздравил Дарт Вейдер – персонаж выставки "В далекой-далекой галактике".

Кроме того, все праздничные выходные у посетителей павильона "Нефть" была возможность бесплатно познакомиться с презентацией "Нефтяная профессия в женских руках".

В парках, музеях и культурных центрах столицы продолжают поздравлять женщин