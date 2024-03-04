Юрист рассказала, кому полагается повышенная зарплата в марте

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Россияне могут получить повышенную зарплату в марте при выходе на работу в праздничные дни. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее в Роструде напомнили о том, что в начале марта россиян ожидает короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Международного женского дня. В 2024 году 8 Марта выпадает на пятницу, таким образом для многих граждан она будет нерабочей.

По словам юриста, несмотря на праздники, трудиться продолжат сотрудники непрерывно действующих организаций, где невозможно остановить рабочий процесс. Кроме того, граждане, занятые в сфере обслуживания населения, а также на ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах неотложного характера.

Привлечь к труду в выходные и праздники могут и специалистов, работающих по пятидневке, если это необходимо для выполнения заранее непредвиденных задач. Но для такого требуется письменное согласие работника.

"Привлечь к работе в выходные и праздничные дни без согласия сотрудника могут для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств", – отметила Георгиева.





Алла Георгиева юрист По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке.

"Размер оплаты труда в выходные и праздничные дни может быть зафиксирован в коллективном договоре. К примеру, в некоторых организациях она полагается в тройном размере", – заключила юрист.

Ранее аналитики выяснили, как на российском рынке труда в январе – феврале изменились предложения по зарплатам. Отмечается, что в сравнении с началом 2023 года они в среднем увеличились на 18,5%. При этом сфера красоты и здоровья продемонстрировала самые большие темпы роста. В соответствующих областях зарплаты в вакансиях увеличились на 27%.

