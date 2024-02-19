Россиянам рассказали, как оплачивается работа в ночное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За работу в ночное время положена компенсация в повышенном размере, то есть плюс не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за час работы. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Ночным временем работы, согласно Трудовому кодексу, считается деятельность с 22:00 до 06:00 часов.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Если работника привлекли к деятельности в ночное время либо он вообще всегда трудится ночью, то за каждый час ему полагается повышенная компенсация. Надбавка должна составлять не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного за 60 минут работы. Конкретный размер доплаты может быть прописан в коллективном, трудовом договоре или локальном нормативном акте.

Вместе с тем по закону к работе в ночное время не могут привлекать беременных женщин. То же самое касается несовершеннолетних граждан, за исключением работников творческих профессий и некоторых других сфер.

"Отказаться от работы в ночное время имеют право женщины с детьми в возрасте до 3-х лет и инвалиды. Сюда же относятся сотрудники, которые ухаживают за больными членами семьи по медицинским заключениям. Кроме того, работники, имеющие на попечении детей-инвалидов. Также только с письменного согласия к ночной работе привлекаются матери (отцы), воспитывающие без супругов детей до 14 лет, либо опекуны последних", – пояснила Захаренкова.

К числу тех, кто может отказаться входить на работу в ночное время, относятся и сотрудники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему еще не исполнилось 14 лет. Такое же право есть и у еще одной категория работников. Речь идет про матерей (отцов) с ребенком до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом.

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