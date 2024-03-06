Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы с 7 по 10 марта. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он объяснил, что ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно. В настоящий момент приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, заверил он.

В столице усилят контроль соблюдения мер противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности топливно-энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктуры, работы электросетевых объектов, подчеркнул заммэра. Помимо этого, в праздничные дни будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда.

"В повышенной готовности будут находиться почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сказал Бирюков.

В сообщении добавили, что особое внимание специалисты уделят уборке улиц, ключевых магистралей, общественных пространств, пешеходных зон и дворов. В работе задействуют необходимое количество бригад ручной уборки и коммунальной техники.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что 6 и 7 марта, перед праздником, вырастет число поездок на личном транспорте. Департамент ожидает загруженность на участках ТТК, МКАД и в центре – рядом с крупными ТЦ, кафе, ресторанами и цветочными рынками.

Между тем парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта, напоминал Сергей Собянин. При этом 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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