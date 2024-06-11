Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды москвичам в преддверии Дня России. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами и с Днем России – с днем суверенитета нашей страны. Сегодня это как никогда актуально", – отметил он.

Мэр обратил внимание, что в настоящее время независимость РФ защищают бойцы СВО. Мирные граждане должны, в свою очередь, приложить все усилия для дальнейшего развития страны и ее экономики, что позволит обеспечить победу, подчеркнул Собянин.

Он обратил внимание, что Москва всегда была надежным оплотом для всего государства. Градоначальник поблагодарил всех собравшихся за вклад в процветание столицы и страны, а также отметил таланты москвичей и их трудолюбие.

Так, Собянин вручил жителям столицы:



орден Александра Невского;

орден Дружбы;

медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;

медаль Луки Крымского.

Также некоторым присутствующим были присвоены знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" L лет, "За безупречную службу городу Москве" ХL лет.

Профессиональные достижения москвичей были отмечены следующими званиями:



"Заслуженный учитель города Москвы";

"Почетный работник транспорта города Москвы";

"Почетный работник культуры города Москвы";

"Заслуженный работник здравоохранения РФ";

"Заслуженный учитель РФ";

"Заслуженный врач РФ";

"Заслуженный строитель РФ".

Так, например знак отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет получила артистка Ирина Муравьева, а звание "Заслуженный врач РФ" присвоено руководителю Московского городского офтальмологического центра ГБУЗ Москвы "Городская клиническая больница имени Боткина" Гульжияне Аржиматовой.

Также Собянин передал заслуженным москвичам благодарности и почетные грамоты от президента России.

Ранее Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Он наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

