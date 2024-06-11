11 июня, 14:10Мэр Москвы
Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил государственные и городские награды москвичам в преддверии Дня России. Торжественная церемония состоялась в Белом зале мэрии.
"Поздравляю вас с заслуженными наградами и с Днем России – с днем суверенитета нашей страны. Сегодня это как никогда актуально", – отметил он.
Мэр обратил внимание, что в настоящее время независимость РФ защищают бойцы СВО. Мирные граждане должны, в свою очередь, приложить все усилия для дальнейшего развития страны и ее экономики, что позволит обеспечить победу, подчеркнул Собянин.
Он обратил внимание, что Москва всегда была надежным оплотом для всего государства. Градоначальник поблагодарил всех собравшихся за вклад в процветание столицы и страны, а также отметил таланты москвичей и их трудолюбие.
Так, Собянин вручил жителям столицы:
- орден Александра Невского;
- орден Дружбы;
- медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;
- медаль Луки Крымского.
Также некоторым присутствующим были присвоены знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" L лет, "За безупречную службу городу Москве" ХL лет.
Профессиональные достижения москвичей были отмечены следующими званиями:
- "Заслуженный учитель города Москвы";
- "Почетный работник транспорта города Москвы";
- "Почетный работник культуры города Москвы";
- "Заслуженный работник здравоохранения РФ";
- "Заслуженный учитель РФ";
- "Заслуженный врач РФ";
- "Заслуженный строитель РФ".
Так, например знак отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет получила артистка Ирина Муравьева, а звание "Заслуженный врач РФ" присвоено руководителю Московского городского офтальмологического центра ГБУЗ Москвы "Городская клиническая больница имени Боткина" Гульжияне Аржиматовой.
Также Собянин передал заслуженным москвичам благодарности и почетные грамоты от президента России.
Ранее Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Он наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам