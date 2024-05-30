Путин вручил государственные награды в Кремле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Он наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

В рамках церемонии Матвиенко получила знак Героя труда. Такой же награды был удостоен народный художник СССР Александр Шилов. Володин и Собянин получили орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Вместе с ними к этой награде была приставлена президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Гладков получил орден Мужества. Им же были награждены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев и завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

Генеральный директор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Кроме того, на церемонии присутствовал столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков. До этого ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Среди присутствовавших на церемонии Героев РФ – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны РФ Чалым Чулдум-Оол. Кроме того, к наградам будут приставлены Герои РФ капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

Звание Героя РФ и почетное звание летчика-космонавта России были присвоены космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву.

Также в рамках сегодняшней церемонии спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал получит орден Дружбы. Такую же награду присвоили токарю производственного объединения "Маяк" Игорю Пряхину и директору благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексею Талаю.

Награды также была удостоена женщина из Тверской области, родившая 14 детей, Ольга Верпаковская, которая получила звание "Мать-героиня".

Знак ордена Александра Невского глава государства вручил президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой. Ту же награду получили депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В Кремле также находился народный артист России Станислав Михайлов, который получил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества "Азот" Людмила Симакова. Ей присвоили звание заслуженного химика РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин назвал участников спецоперации истинной опорой России. Обращаясь к военным, которым будут присвоены награды и почетные звания, он подчеркнул, что российская армия ровняется на поколение победителей.