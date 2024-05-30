Путин: культурный код России заключается в уважении к старшим и к Родине

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Культурный код России заключается в уважении к старшим, к Родине и любви друг к другу, сообщил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

"У нас многонациональная и многоконфессиональная страна, но культурный код, базовые основы нашей общей культуры российской в этом и заключаются", – сказал президент.

По его словам, в этом основа стабильности государства.

Ранее Путин заявил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их. Президент отметил, что в России чтут и берегут традиции, сохраняя уважение к семейным ценностям. По его словам, действия государства должны строиться вокруг защиты детей, поскольку работа в этом направлении обеспечивает будущее страны.

Кроме того, глава государства отметил, что российские власти продолжат создавать все условия, чтобы в семьях страны рождалось как можно больше детей. По его мнению, многодетная семья, в которой воспитываются трое и более детей, должна стать нормой. Путин подчеркнул, что Россия двигается именно в этом направлении.