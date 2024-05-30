Путин, комментируя СВО, заявил, что в конечном итоге все встанет на свои места

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Владимир Путин заявил, что в конечном итоге все встанет на свои места, комментируя спецоперацию на Украине. Он сообщил об этом на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Президент России побеседовал с семьей из Донецка, которая рассказала, что им было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что ДНР войдет в состав РФ и когда закончится СВО.

Путин ответил, что "обязательно так и будет", их дети найдут свои места в жизни и в сфере деятельности.

Ранее российский президент пообещал, что жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей обеспечат безопасность. Новые регионы будут успешно развиваться в составе РФ, заверил Путин.

До этого глава государства отметил, что в рамках программы развития Донбасса и Новороссии восстановлено свыше десяти тысяч объектов. Также за 2022–2023 годы регионы-шефы обновили свыше семи тысяч объектов.