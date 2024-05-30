Путин вручил Собянину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград РФ, в рамках которой вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награждение проходило в Екатерининском зале Кремля.

По словам президента, награды Родины – знак признания мастерства и многолетней добросовестной работы.

"Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощением самых смелых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами", – обратился российский лидер к собравшимся в зале.

В свою очередь, Собянин поблагодарил за высокую награду. По его словам, это оценка труда миллионов москвичей, которые делают все для развития Москвы и России. Также мэр поблагодарил Путина за постоянное внимание и помощь в развитии города.

Всего орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более 30 выдающихся граждан России.

Ранее Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ. Как отметил столичный мэр, с именем Путина связаны крупнейшие достижения государства последних десятилетий. Также Собянин пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в служении стране.

До этого мэр заявил, что именно нынешний глава государства сможет привести Россию к победе благодаря своему опыту, мудрости и таланту руководителя. В ответ на вопрос одного из журналистов об ожиданиях от нового политического цикла Собянин отметил, что циклы меняются, а страна остается.